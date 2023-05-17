جامعة بورسعيد تشارك في مؤتمر مصر للأمن السيبراني

شاركت جامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT في نسخته الأولى، وجاءت مشاركة الجامعة تحت رعاية الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس الجامعة، وذلك بالمشاركة بابتكارات في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات في الجناح الخاص بالجامعة.

وتشارك الجامعة بوفد برئاسة الأستاذ الدكتور راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور إسلام شعلان، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتورة هبة نشأت، مدير التعليم الالكتروني، والدكتورة منى نشأت، مدير البوابة الالكترونية، والمهندس محمد نبيل صادق، مسئول الأمن السيبراني وتحليل البيانات بمركز المعلومات بالجامعة، وعدد من مهندسي البرمجيات والاتصالات بالجامعة.

وتأتي مشاركة الجامعة استمرارا لجهودها المبذولة في ملف التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وفي إطار الحرص على التحديث الدوري للسياسات المتبعة للأمن السيبراني بالجامعة.

يشار إلى أن مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT بنسخته الأولى يأتي تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية ووزارة الكهرباء ووزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة قناة السويس والمجلس الأعلى للأمن السيبراني والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات والجمعية العامة لفريق الإستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة حلوان وجامعة بورسعيد، والجامعة المصرية الصينية وبمشاركة وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية المصرية.

وتتضمن أجندة أعمال المؤتمر العديد من الموضوعات الثرية، وذلك لتغطية مختلف القضايا التي تشغل الفكر العالمي، ومن بين هذه المواضيع: كيفية التعامل مع الأمن السيبراني والحوكمة على المستوى الوطني، وكذلك استخدام التقنيات الذهنية والذكاء الاصطناعي لإدارة حلول الإنترنت الضخمة، والوقاية من الاحتيال الرقمي وإدارته، والحروب السيبرانية، كما تشمل جلسات المؤتمر بعض تجارب البلدان العربية الشقيقة في تطوير بيئتها وممارساتها في مجال الأمان السيبراني، وموضوع حماية البنية التحتية الحيوية على المستوى الوطني، واستغلال حلول الذكاء الاصطناعي، ويأتي هذا لدعم الجهود الوطنية للأمن السيبراني وتعزيز استثماراتنا في التحول الرقمي المستمر في مصر.