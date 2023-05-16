رونالدو يقود النصر للفوز على الطائي وملاحقة الاتحاد بالدوري السعودي

حقق فريق النصر فوزا مهما على نظيره الطائي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، في إطار منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، أحرز الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول للنصر في الدقيقة 53 من ضربة جزاء وأضاف أندرسون تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 80.

بهذا الفوز، واصل النصر الضغط على الاتحاد المتصدر حيث رفع رصيده غلى 60 نقطة في وصافة الجدول الترتيب، خلف الاتحاد بثلاث نقاط فقط، فيما تجمد رصيد الطائي عند 34 نقطة في المركز السابع.



وفي مباراة أخرى بنفس الجولة والتوقيت، تعادل فريق الاتحاد مع الهلال، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز).

افتتح الاتحاد أهداف المباراة عن طريق إيجور كورونادو في الدقيقة 9 وأضاف أحمد بامسعود في الدقيقة 30، وقلص مصعب فهد الجوير أهداف المباراة للهلال في الدقيقة 41، وأدرك التعادل عن طريق ميشيل دي أوليفيرا في الدقيقة 94.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب فيما رفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع.

