مصدر أمني ينفي ادعاءات إجهاض سيدة والتعدي عليها في بورسعيد

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان اغتصاب سيدة بمدينة بورفؤاد في بورسعيد .

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى إستقبال إحدى المستشفيات بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد السيدة "المشار إليها"، تعانى من نزيف وتم عمل اللازم لها طبياً وسُمح لها بالخروج، وبسؤالها أقرت بإصابتها بنزيف حال تواجدها بمنزلها وتوجهها للمستشفى المشار إليها، ونفت علمها بما جاء بالمنشور سالف الذكر أو تعرضها لثمة تعدى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.