رئيس الوزراء الأوكراني يصل أيسلندا لحضور قمة مجلس أوروبا

وصل رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال وفريق حكومي أوكراني، اليوم الثلاثاء، إلى أيسلندا لحضور قمة مجلس أوروبا التي تستمر يومين.

وكتب شميهال عبر تطبيق تليجرام وفقا لما اوردته وكالة انباء (يوكينفورم) الاوكرانية، "اليوم، تبدأ القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات مجلس أوروبا في ريكيافيك، وقد وصلنا مع الفريق الحكومي في أيسلندا للمشاركة في هذا الحدث".

وتابع:"ومن المقرر عقد عدد من الاجتماعات على هامش القمة، وكذلك قرارات مهمة لدعم دولتنا ".

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة في القمة عبر رابط الفيديو.

وستركز القمة على حرب روسيا ضد أوكرانيا وتحقيق العدالة لضحايا العملية العسكرية الروسية، على وجه الخصوص، ستكون القضية الرئيسية على جدول أعمال القمة هي إنشاء سجل دولي للأضرار الناجمة عن الغزو الروسي على أوكرانيا.

من جانبها، اعلنت نائبة وزير العدل الأوكراني إيرينا مودرا في وقت سابق، أنه سيتم التوقيع على اتفاقية في قمة مجلس أوروبا، والتي ستتيح الإطلاق الرسمي للسجل الدولي للأضرار.

وتتوقع أوكرانيا انضمام ما لا يقل عن 40 دولة عضو في مجلس أوروبا والدول المراقبة مثل الولايات المتحدة وكندا واليابان إلى المعاهدة.