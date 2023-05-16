الجزائر.. ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار بنسبة 121% خلال 6 أشهر

أعلنت الجزائر ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار المسجلة لدى وكالتها الخاصة بتعزيز الاستثمار في الفترة الممتدة بين الأول من نوفمبر 2022 وحتى 30 أبريل الماضي بنسبة 121 بالمائة بإجمالي 2016 مشروعا استثماريا مسجلا.

وأوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، في كلمة ألقاها خلال أعمال النسخة الـ9 لملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة اليوم، بالجزائر العاصمة، أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة تزايد مقارنة بما كان عليه الحال قبل دخول القانون الجديد للاستثمار حيز التنفيذ، حيث ارتفعت هذه المشاريع بنسبة 121 بالمائة خلال الأشهر الستة الأخيرة المنتهية في 30 أبريل الماضي مقارنة بنفس الفترة قبل سنة، وفق روسيا اليوم.

وأضاف أن قيمة هذه الاستثمارات ارتفعت بنسبة 199 بالمائة، وبنسبة 145 بالمائة بالنسبة لتوفير فرص العمل.

واعتبر المسؤول الجزائري أن ذلك يعد أحد المؤشرات الرئيسية التي تبرز "نتائج إصلاح منظومة الاستثمار في بلاده، وكذلك بوادر تحسن مناخ الأعمال التي تظهر يوما بعد يوم".

ونوه عمر ركاش بحجم "التوافد الكبير" للشركات الأجنبية، والتي يوجد منها شركات كبرى أبدت الرغبة في الاستثمار في الجزائر، لافتا إلى أنه يوجد الكثير من مشاريع هذه الشركات الأجنبية في مراحل "متقدمة" من الدراسة، سواء مع القطاعات الوزارية المعنية بالنشاط أو مباشرة مع أجهزة الوكالة، ومنها من بدأت تجسيد مشروعها بالفعل.

وأضاف أن الجزائر تعد وجهة مميزة وجذابة للاستثمار كالموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين إفريقيا وأوروبا، مع سوق يعد من بين أكبر الأسواق في شمال إفريقيا بأكثر من 45 مليون نسمة وبنية تحتية ومنصات لوجستية كبيرة من طرق سريعة وسكك حديدية وموانئ وقوة عاملة شابة ومؤهلة ووفرة كبيرة للمواد الأولية والطاقوية وغيرها.