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الأربعاء 17 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا خارجية السعودية والجزائر يوقعان اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين

وزير الخارجية السعودي،
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
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وقع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الثلاثاء، ووزير الشئون الخارجية والجالية بالخارج في الجزائر أحمد عطاف - خلال زيارته الحالية للمملكة- على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، بهدف نقل العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب في شتى المجالات.

وذكرت قناة السعودية الإخبارية، أن ذلك جاء خلال ترؤس الجانبين اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية السعودية الجزائرية، حيث بحثا أوجه تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف، وتوطيد العمل المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين.

فيصل بن فرحان االجزائر أحمد عطاف