دوري أبطال أوروبا.. تعادل ميلان وإنتر في الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين ميلان وإنتر ميلان، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سان سيرو، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

حاول لاعبو ميلان كثيرا على مرمى إنتر ولكن محاولاتهم لم تسفر عن أهداف، وظل الشوط الأول سجالا بين الطرفين.

بدأ ميلان المباراة أمام إنتر بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: دافيد كالابريا - مالك ثياو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: رادي كرونيتش - ساندرو تونالي - جونيور ميسياس

خط الهجوم: إبراهيم دياز - رفائيل لياو - أوليفيه جيرو

من جهة أخرى، بدأ إنتر ميلان المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ماتيو دارميان - فرانشيسكو أتشيربي - أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - هاكن كالهانجولو - هنريك مخيتريان - فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إدين دجيكو

وانتهت مباراة الذهاب بفوز إنتر ميلان بهدفين دون رد، سجلهما إدين دجيكو في الدقيقة 8 وهنريك مخيتريان في الدقيقة 11.