خاص| عبدالواحد السيد: سيف جعفر وافق على التجديد ولم يوقع لأي نادٍ

أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن سيف فاروق جعفر، وافق على تجديد تعاقده مع الفريق، والذي ينتهي تعاقده مع نهاية الموسم الحالي.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحات خاصة للبوابة نيوز: «تم تقديم عرض لسيف فاروق جعفر ولم يوقع لأي مكان، واللاعب يفضل الاستمرار وتجديد تعاقده مع الفريق».

وأضاف:«هناك جلسة تجمع بين اللاعب والنادي قريبًا للوصول إلى رقم يرضي اللاعب والنادي».

جدير بالذكر أن سيف فاروق جعفر، ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، ويعد من العناصر الواعدة في الفريق، بعد ظهوره بمستوى جيد مع القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري، المقرر لها بعد غد الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ28 من مسابقة الدوري .