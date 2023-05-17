الإسماعيلي يواجه البنك الأهلي اليوم في الدوري الممتاز

يواجه فريق الإسماعيلي فريق البنك الأهلي، في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء، ويستضيف استاد القاهرة الدولي اللقاء بين الفريقين، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وظهر الإصرار والتحفز على وجوه اللاعبين في فريق الإسماعيلي من أجل استمرار مسيرة الانتصارات وتحسين مركز الفريق بجدول الدوري بعد الفوز على الزمالك.

وجاءت قائمة الإسماعيلى أمام البنك الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد كوكو، أحمد عادل عبد المنعم، وعبد الله جمال .

الدفاع: إياد العسقلاني، باهر المحمدى، عصام صبحى، محمد دسوقي، محمد هاشم، محمد نصر، كريم عرفات، وحمدى النقاز.

خط الوسط: سيرچى أكا، محمد بيومي، عماد حمدى، أحمد مدبولي، مروان حمدى، محمد مخلوف، أبو بكر حمزة، محمد عبد السميع، عمر الساعى، وكريم الديب.

الهجوم: محمد الشامي.

ويعانى الإسماعيلى من غياب العديد من اللاعبين والتى يأتى فى مقدمتهم عبد الرحمن مجدى ومحمود الشبراوى ومحمد فوزى للإصابة بالإضافة إلى المحترفين ياو أنور وفراس شواط ومحمد حسن للإيقاف.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 29 نقطة، حصدها بعد خوض 26 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.

واختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي: محمد أبو جبل - أحمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد ياسين - سعيدو سيمبوري - أمير مدحت - عاصم صلاح - اسحاقو يعقوبو .

خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - إسلام جابر - محمد هلال - حمدي علاء - أحمد ياسر - أحمد سعيد - موسي دياوارا - محمود قاعود - محمد بسيوني.

خط الهجوم: كريم بامبو - أسامة فيصل - باسم مرسي.

وتشهد القائمة غياب كل من:

محمود الزنفلي و أسامة ابراهيم للإصابة ومحمود الجزار للإيقاف.