جولة مسائية لوكيل صحة مطروح بوحدات الرعاية الأولية.. صور

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية مفاجأة على وحدات الرعاية الأولية "وحدة طب الأسرة بسيدى عبدالرحمن " التابعة للإدارة الصحية بالعلمين، للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين.

والتأكد من تواجد القوي البشرية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بهذه الوحدة تزامنا مع قرب بدء تنفيذ خطة التأمين الطبى للساحل الشمالي ٢٠٢٣،

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة على منافذ تقديم الخدمات الصحية فى مختلف الأوقات صباحية ومسائية.

تفقد وكيل الوزارة غرف الاستقبال بالوحدة، ومعمل الوحدة، وعيادة الأسنان وغرفة التعقيم كما اطلع على مؤشرات أداء عمل الوحدة حيث تخدم الوحدة قطاع عريض من المواطنين من سكان منطقة سيدى عبدالرحمن والقرى المجاورة لها، وتأكد من توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل.

وتلاحظ تدنى مستوى النظافة وقصور فى الأداء لعدد من الفريق الطبى والادارى ترتب على ذلك إحالة عدد من العاملين للتحقيق بالإدارة القانونية بالمديرية.

كما تلاحظ احتياج الوحدة لتفعيل عيادة تنظيم الأسرة، واتضح وجود بعض المعوقات ووعد بالعمل على حلها مع الادارات المعنية بالمديرية وبصفة عاجلة مع المتابعة الشخصية لوكيل الوزارة على أداء الوحدة فى الفترة المقبلة.

فى نهاية الزيارة أكد "سالم" على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، مؤكداً أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.

جولة ميدانية مسائية لوكيل صحة مطروح على وحدات الرعاية الأولية

FB_IMG_1684268881014

FB_IMG_1684268885174

FB_IMG_1684268888425

FB_IMG_1684268891189

FB_IMG_1684268895907