الأهلي يتلقى ضربة قوية بغياب محمد الشناوي عن مباراة الترجي

أعلن الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب محمد الشناوي حارس مرمي الفريق عن لقاء الترجي التونسي.

وتجددت شكوى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من آلام في عضلة السمانة، اليوم الثلاثاء، رغم مشاركته في مران الأمس بشكل طبيعي.



وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أن الشناوي اشتكى من آلام في عضلة السمانة، وتقرر خضوعه لبرنامج علاجي خلال تدريبات الفريق.

وأصبح محمد الشناوي بشكل كبير خارج تشكيل الاهلي أمام الترجي المقرر له العاشرة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث خاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.



وأقام الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر مباراة ودية بين مجموعة من لاعبي الفريق، وعناصر من فريق الشباب، في ضوء تجهيز الجميع للمباريات المقبلة.

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز على الترجي 3-0 على ملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.