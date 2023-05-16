واحة بهاء طاهر في ليلة جديدة على مسرح ثقافة بورسعيد

شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، ليلة جديدة من ليالي العرض المسرحي "واحة الغروب" للفرقة القومية المسرحية ببورسعيد.

تدور الأحداث في فترة بداية الاحتلال البريطاني لمصر، عن قصة ضابط البوليس المصري محمود عبد الظاهر الذي يتم إرساله إلى واحة سيوة كعقاب له بعد شك السلطات في تعاطفه مع العرابيين، ويصطحب الضابط معه زوجته الأيرلندية كاثرين الشغوفة بالآثار التي تبحث عن مقبرة الأسكندر الأكبر، لينغمسا في عالم جديد يمزج بين الماضي والحاضر. ونفذ العرض بمشاركة فرقة الدراما الحركية الاستعراضية، وسط حضور كبير من أبناء بورسعيد.

العرض عن رواية "واحة الغروب" للكاتب الراحل بهاء طاهر، إعداد أسامة عبد الرؤوف، أغاني صلاح زكريا، ألحان رائف يوسف، تعبير حركي محمد عشري، ديكور إيهاب شطا، إخراج طارق حسن.

جاء العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من: الدكتور عبد الناصر الجميل أستاذ الديكور بمعهد الفنون المسرحية، والشاعر يسري حسان، والمخرج حمدي حسن، رجب أحمد بإدارة المسرح.

"واحة الغروب" ضمن شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكي، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، استمرارا للعروض المكثفة بمسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.