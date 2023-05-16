لجنة المالية بالكنيست تقرّ الميزانية الإسرائيلية تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة

صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست، اليوم الثلاثاء، على ميزانية الدولة للعامين 2023 – 2024، بعد انتهاء مداولات مطولة حول الميزانية وقانون التسويات، دامت قرابة 24 ساعة متواصلة، وذلك تمهيدًا للتصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حجم الميزانية للعام الحالي بلغ 484 مليار شيكل، وللعام المقبل 514 مليار شيكل. وفيما يتوقع طرح مشروعي قانوني الميزانية والتسويات للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست، الأسبوع المقبل، أوعز رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بعدم طرحهما في الهيئة العامة يوم الاثنين المقبل.

ويشمل قانون التسويات مشروع قانون "صندوق الأرنونا"، الذي أعلن سلطات محلية كثيرة إضرابا شاملا إثر معارضتها له.

وجرت المداولات الماراثونية في لجنة المالية بسبب ضيق الوقت المتبقي للموعد النهائي للمصادقة على الميزانية، والذي يتوقع أن يمتد لساعات طويلة جدا في الهيئة العامة. ففي حال عدم المصادقة على الميزانية حتى 29 مايو الحالي، سيتم حل الكنيست بشكل أوتوماتيكي والتوجه إلى انتخابات عامة.