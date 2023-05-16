التعادل يسيطر على أحداث الشوط الأول بين طلائع الجيش وفاركو

سيطر التعادل الإيجابي علي مباراة طلائع الجيش وفاركو بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يجمع بينهم، علي ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح الأهداف فريق طلائع الجيش بهدف مبكر عن طريق اللاعب بول جوليوس في الدقيقة 2، وجاء هدف التعادل لفريق فاركو عن طريق اللاعب عبدالله بكري في الدقيقة 33 من أحداث الشوط الأول

شهدت المباراة حالة طرد للاعب طلائع الجيش بول جوليوس صاحب الهدف المبكر في الدقيقة 36 بعد ان تلقي الأنذار الثاني في المباراة.

يحتل فريق فاركو المركز الثامن برصيد 36 نقطة، بينما فريق طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير بـ 24 نقطة.