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الثلاثاء 16 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محمد خميس: علينا تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المستوردة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قال الدكتور محمد خميس 
شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن القرارات التي تم اتخاذها اليوم من قبل المجلس الأعلى للاستثمار تسهم بشكل كبير في تحسين أداء الاقتصاد الوطني.

وأكد شعبان خلال تصريحات تليفزيونية أنه يجب تدبير العملة الصعبة لاستيراد لوازم الإنتاج من الخارج، بالتوازي مع توطين صناعة هذه المستلزمات في مصر.

و أضاف أنه يجب توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، كما يجب أن يكون هناك تعاون بين وزارة المالية ووزارة الصناعة من أجل توطين هذه الصناعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع التي يتم استيرادها من الخارج مع الاتجاه نحو التصدير.

وتابع :"لابد من الاهتمام بالسياحة لأنها المصدر الفوري للعملة الأجنبية، لذا تفعيل برامج السياحة أمر حتمي الفترة المقبلة".

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