وزير الصحة: تحقيق فوري لنقص المستلزمات بعيادات مستشفى حلوان العام ويشيد بـ 15 مايو النموذجى.. توزيع الأطباء من «دار السلام» للمستشفيات المجاورة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، سير العمل فى عدد من المستشفيات بجنوب القاهرة، شملت كلا من مستشفيات حلوان ودار السلام العام و15 مايو النموذجى، وذلك للتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومدى التزام الفرق الطبية بالمستشفى.

وزير الصحة: تحقيق فوري لنقص المستلزمات الأساسية بعيادات مستشفى حلوان العام

فى البداية وجه الدكتور خالد عبدالغفار، بفتح تحقيق فوري حول وجود نقص حاد في المستلزمات الأساسية بالعيادات الخارجية، في مستشفى حلوان العام.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية بالكامل، موجهاً بالتوسع في عدد العيادات، خاصةً عيادات الأطفال، فضلاً عن زيادة عدد الفرق الطبية، والعمل بها في الفترات المسائية، بما يضمن استيعاب الترددات اليومية الكبيرة من المواطنين على تلك العيادات، وخفض نسب تكدس المواطنين التي تم رصدها، فضلاً عن خفض المدد الزمنية الخاصة بانتظار المرضى.

وزير الصحة يوجه بفتح تحقيق مع المسؤولين عن أمن ونظافة مستشفى حلوان العام

ولفت إلى أن الوزير تفقد قسم الاستقبال واطلع على السجلات الخاصة بترددات المرضى، فضلاً عن تفقد (غرف الملاحظة، غيار الجراحة، وقسم الأشعة)، ومراجعة سجلات المترددين على قسم الأشعة، موجهاً بإعداد تقرير مفصل حول التجهيزات الخاصة بالقسم للبدء الفوري في تطويره.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تفقد قسم الرعاية المركزة بالمستشفى الذي تم تطويره بالكامل، ويضم 21 سريرا، بينهم 8 أسرة رعاية متوسطة، يعمل منهم 11 سريرا فقط، نظراً لتأخر التجهيزات الخاصة بهم، حيث وجه الوزير بسرعة توفير التجهيزات اللازمة للبدء في التشغيل ودخول منظومة العمل.

وأوضح أن الوزير تفقد قسم الأطفال، حيث تفقد الاستقبال وغرف الكشف وحضانات المبتسرين، فضلاً عن تفقد قسم النساء والتوليد، حيث وجه بتطويرهم من حيث التجهيزات، لافتاً إلى توجيه الوزير بفتح تحقيق فوري مع المسؤولين عن أمن ونظافة المستشفى، بعد رصد تدني مستوى النظافة بالمستشفى.

وأشار "عبدالغفار" الى أن الوزير حرص خلال تفقد المستشفى على التحدث مع المرضى، موجهاً بسرعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بالمستشفى لتقديم الخدمات اللازمة للمرضى، بأفضل جودة.

ومن «دارالسلام العام» يوجه بإعادة توزيع الفرق الطبية على المستشفيات المجاورة

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بإعادة توزيع الفرق الطبية (أطباء، صيادلة) من العاملين بمستشفى دار السلام العام، على عدد من المستشفيات المجاورة، نظراً لزيادة أعدادهم عن الحاجة الفعلية للمستشفى.

تفقد الوزير عدد من أقسام المستشفى المختلفة ومن بينها غرف الملاحظة للرجال والنساء، وملاحظة الجراحة وما قبلها، فضلا عن الغرف الداخلية، حيث تبين تهالك التجهيزات وضعفها، مشددًا على سرعة التطوير، بما يضمن تقديم خدمات طبية جيدة للمرضى المترددين.

كما تفقد مكاتب العلاج على نفقة الدولة والصيدلية التابعة للمستشفى لمراجعة توافر الادوية والمستلزمات اللازمة للمرضى، فضلاً عن تفقد العيادات، حيث تم رصد زيادة كبيرة في عدد الفرق الطبية من العاملين بها.

وحرص وزير الصحة ،على تفقد قسم الرعاية المركزة الجديد بالمستشفى، والذي من المقرر أن يعمل بطاقة استيعابية 10 أسرة، لافتاً إلى توجيه الوزير بالإسراع من الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالقسم لسرعة البدء في العمل به.

ويتفقد مستشفى 15 مايو النموذجي ويشيد بالتزام العاملين وانتظام سير العمل

أشاد وزير الصحة والسكان، بالتزام العاملين وانتظام سير العمل بكافة أقسام مستشفى 15 مايو النموذجي، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

كما تفقد خلال الجولة عدد من أقسام المستشفى ( الطوارئ والاستقبال، غرف الكشف، معامل وبنك الدم)، فضلاً عن الجناح المتكامل للأشعة بالمستشفى، للتأكد من تواجد فنيين الأشعة وتواجد الاستشاريين بصفة دورية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى المترددين.

كما قام وزير الصحة والسكان بمراجعة جداول "النوبتجيات" الخاصة بالفرق الطبية من العاملين بالمستشفى للتأكد من تواجدهم وانتظام سير العمل، مؤكداً الحرص على المتابعة الدورية للعمل بالمنشآت الصحية بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على التحديات وحلها.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير تفقد قسم الغسيل الكلوي ومتابعة معدل تردداته، فضلاً عن تفقد قسم العيادات الخارجية، وآليات العمل به، مؤكداً العمل يومياً حتى الانتهاء من تقديم الخدمات اللازمة لكافة المرضى من المترددين على العيادات، كما تابع الوزير آليات التعاون مع منظومتي التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، بما يضمن توفير كافة الخدمات الطبية اللازمة المرضى.