إيهاب المصري: فيوتشر محتاج وقفة وسموحة حقق المطلوب منه

أكد إيهاب المصري لاعب المقاولون العرب السابق أن لقاء سموحة وفيوتشر غلب عليه الطابع العصبي خاصة فى الشوط الأول عكس الشوط الثاني الذى تحسن فيه إداء فيوتشر بعد التغييرات الهجومية بمشاركة على زعزع على حساب مصطفى البدري ومن بعده عمر كمال عبد الواحد وأحمد عاطف حيث وصل اكثر من مرة فى إتجاه مرمى الفريق السكندري لكن صلابة دفاع سموحة ، جعلته يحافظ على نظافة شباكه وتحقيق المطلوب منه .

وقال المصري ، خلال تواجده فى إذاعة الشباب والرياضة، مع إسلام عبد العزيز، ان النتيجة مرضية ، لفريق سموحة خاصة فى ظل غياب حسام حسن عكس فيوتشر ، الذى يواصل النتائج السلبية حتى وصل الى النقطة 51 من 27 لقاء وخلفة بيراميدز الذى لعب مباراتين أقل فى ظل الصراع على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا وفى حالة تحقيقه فى اللقائين المؤجلين سيتقدم على فيوتشر بأربع نقاط، مشيرا الى أن الزمالك مازال فى المنافسة .

وقال مهاجم المقاولون العرب والمصري البورسعيدي سابقا، ان فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر ، فى حاجة لوقفة مع النفس فى ظل سوء النتائج بعد الخروج من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.