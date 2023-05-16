وزير الرياضة يشهد مؤتمر إطلاق أشهر سباق دراجات في العالم "تور دي فرانس"

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وقائع المؤتمر الصحفى للإعلان عن فاعليات أشهر سباق دراجات في العالم "تور دي فرانس" في مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك بحضور سفير فرنسا لدى جمهورية مصر العربية ولفيف من الرياضيين، ومن وزارة الشباب والرياضة اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية، ومسؤولي الشركات المنظمة ستامنيا وتور دي فرانس العالمية وعدد كبير من العاملين بالمجال.



ويقام السباق للمرة الأولى في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط في مدينة شرم الشيخ يوم 22 سبتمبر المقبل، ويتضمن 3 سباقات طبقاَ للمسافة وهم 170 كم والحد الأدنى لسن التسجيل هو 18 عامًا، و40 كم والحد الأدنى لسن التسجيل 15 عامًا، و6 كم للركوب العائلي، وسينطلق السباق من نقطة البداية شيراتون شرم الشيخ، والسباق 170 كم سيكون من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة دهب والعودة إلى شرم الشيخ.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على ترحيب مصر باستضافة كبرى البطولات والفعاليات الرياضية الدولية على مدار العام بفضل الخبرات التنظيمية المتراكمة والبنية التحتية الرياضية المقامة وفق المواصفات العالمية.

كما أكد “صبحي” على دعمه لكل الفاعليات الرياضية الدولية التي تقام في المدن السياحية بجمهورية مصر العربية، مشيدًا بدور القطاع الخاص في تطوير قطاع الرياضة في مصر بعد استضافة مصر العديد من الفاعليات الرياضية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه سيتم المتابعة لكل تجهيزات وتفاصيل السباق مع اللجنة المنظمة خلال الفترة المقبلة، وتقديم كل التيسيرات اللازمة لإنجاح السباق.

