الأرصاد: غدا طقس حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. لطيف في أول الليل.. مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم الثلاثاء- أنه متوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة، مع ارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر واحد، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 18

العاصمة الإدارية 34 17

6 أكتوبر 35 17

بنهــــا 33 18

دمنهور 34 18

وادى النطرون 35 17

كفر الشيخ 32 18

المنصورة 33 18

الزقازيق 34 19

شبين الكوم 34 18

طنطا 32 17

دمياط 27 18

بورسعيد 26 19

الإسماعيلية 36 18

السويس 34 17

العريش 30 18

رفح 29 18

رأس سدر 34 18

نخل 36 12

كاترين 29 11

الطور 33 21

طابا 35 19

شرم الشيخ 36 24

الإسكندرية 25 17

العلمين الجديدة 24 18

مطروح 23 17

السلوم 25 16

سيوة 30 20

رأس غارب 35 22

الغردقة 35 23

سفاجا 36 22

مرسى علم 35 23

شلاتين 33 23

حلايب 30 20

أبو رماد 31 22

رأس حدربة 30 21

الفيوم 36 18

بني سويف 37 19

المنيا 38 20

أسيوط 39 20

سوهاج 38 21

قنا 40 21

الأقصر 41 22

أسوان 41 23

الوادى الجديد 40 19

أبوسمبل 41 21