عزاء الفنان محمد الأدندانى في الإسكندرية.. صور

أقامت جمعية توماس وعافية النوبية بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء بمنطقة العطارين وسط البلد، عزاء الفنان الكبير محمد الأدندانى، الذى رحل عن عالمنا مساء أمس.

شيعت جنازة الفنان محمد الأدنداني، الذي توفى عن عمر ناهز الـ81 عاما، بعد إصابته بحالة حزن شديدة؛ بعد وفاة زوجته منذ شهر تقريبا، وذلك بعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، من أحد المساجد بمحافظة الإسكندرية.

ويعد الأدنداني، واحدا من أشهر الممثلين الذين ينتمون للنوبة، فرغم أن مسقط رأسه الإسكندرية، إلا أن جذوره تعود لقرية أدندان بالنوبة، واشتهر باسم الأدنداني نسبة إلى قريته، وكان يقدم وهو في ابن الـ14، مونولوجات إسماعيل ياسين، وقدم في بداية مسيرته الفنية أدوارا صغيرة ثم كبرت مساحة أدواره، وعمل في المسرح والتليفزيون والسينما، من أبرز أدواره (4 في مهمة رسمية، وحكاية ميزو، والبيه البواب).

وآخر أعمال الفنان الراحل، مسلسل "ابن ليل" إنتاج عام 2012، والذي تعاون فيه مع المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ، وبعدها ابتعد تماما عن الأضواء، إلى أن حل ضيفا على برنامج "واحد من الناس" الذي يذاع على شاشة الحياة، عقب تكريمه بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى العام الماضي.

الفنان الراحل محمد الأدندانى من مواليد عام 1941، بدأ حياته الفنية كومبارس، ثم قدم أدوارا عديدة من أشهرها فيلم "أربعة في مهمة رسمية" مع الراحل أحمد زكى، وفيلم "البيه البواب"، ومسلسل "حكاية ميزو" مع الراحل سمير غانم.

أحب "الأدندانى" الفنان إسماعيل يس وفنه ومونولوجاته، واستطاع الفنان النوبى حفظها عن ظهر قلب وكان يقدمها فى بعض الأفراح والمناسبات النوبية، وكانت تلك بداية ولادة الفنان محمد الأدندانى، الذى حفر بأدائه وطلته البسيطة ملامحه فى أذهان المشاهدين.

انضم محمد الأدندانى بعد ذلك إلى فرقة المسرح النوبى السودانى الحديث، وكان مقرها بشارع قصر النيل، وكان يقدم المونولوجات والأغانى والرقص الفلكلورى النوبى والسودانى، وقدم المسرحيات ذات الفصل الواحد، وأصبح نجم الفرقة الأول.