بدر رجب مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين بالأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم بمقر ‏النادي بالجزيرة، تعيين الكابتن بدر رجب مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين لكرة القدم.

جاء ذلك في ‏ضوء الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الكابتن بدر رجب والنجاحات العديدة التي حققها في ‏مجال تدريب قطاعات الناشئين داخل وخارج البلاد، ورغبة مجلس الإدارة في استمرار ‏سياسة التطوير التي بدأت بفاعلية في القطاع لإفراز عناصر متميزة للفريق الأول.

ووجه ‏المجلس الشكر إلى التشيكى مايكل بروكيش عن الفترة التي قضاها بالنادي، وبذل خلالها جهودًا ‏كبيرة أسهمت في الطفرة التي تشهدها فرق القطاع.‏