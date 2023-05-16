بدر رجب مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين بالأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة، تعيين الكابتن بدر رجب مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين لكرة القدم.
جاء ذلك في ضوء الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الكابتن بدر رجب والنجاحات العديدة التي حققها في مجال تدريب قطاعات الناشئين داخل وخارج البلاد، ورغبة مجلس الإدارة في استمرار سياسة التطوير التي بدأت بفاعلية في القطاع لإفراز عناصر متميزة للفريق الأول.
ووجه المجلس الشكر إلى التشيكى مايكل بروكيش عن الفترة التي قضاها بالنادي، وبذل خلالها جهودًا كبيرة أسهمت في الطفرة التي تشهدها فرق القطاع.