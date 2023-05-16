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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بدر رجب مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين بالأهلي

الخطيب بصحبة بدر
الخطيب بصحبة بدر رجب
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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم بمقر ‏النادي بالجزيرة، تعيين الكابتن بدر رجب مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين لكرة القدم.

جاء ذلك في ‏ضوء الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الكابتن بدر رجب والنجاحات العديدة التي حققها في ‏مجال تدريب قطاعات الناشئين داخل وخارج البلاد، ورغبة مجلس الإدارة في استمرار ‏سياسة التطوير التي بدأت بفاعلية في القطاع لإفراز عناصر متميزة للفريق الأول.

ووجه ‏المجلس الشكر إلى التشيكى مايكل بروكيش عن الفترة التي قضاها بالنادي، وبذل خلالها جهودًا ‏كبيرة أسهمت في الطفرة التي تشهدها فرق القطاع.‏

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