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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

محمود كامل: جوائز الصحافة المصرية ستظل الأهم والأكبر في الوطن العربي والشرق الأوسط

محمود كامل
محمود كامل
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قال محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، والمشرف على جوائز الصحافة المصرية، إن هذه الجائزة ستظل في الأكبر في الوطن العربي والشرق الأوسط، ليس ماديًا ولكن معنويًا، وهي الأكثر مصداقية ومهنية.

 

وأضاف خلال حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية، الذي نظّمته النقابة، اليوم، أن النقابة ستعلن خلال شهرين عن النسخة الجديدة من الجائزة.

 

وتابع: "ستناقش الجائزة العديد من الأفكار، ومن الممكن أن يكون التقديم إلكتروني، وسيشكل مجلس أمناء الجائزة وإدارتها بشكل مختلف.

 

وقدّم محمود كامل الشكر للزميلة دعاء النجار عضو مجلس النقابة، والمُشرف السابق على جوائز الصحافة المصرية.

 

جوائز الصحافة المصرية

وتُنظّم نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، اليوم الثلاثاء، حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام ٢٠٢٢.

 

وتضمّن الحفل، تكريم الفائزين بالمسابقة عن عام ٢٠٢٢، والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تكريم عدد من قُدامى وروّاد المهنة.

الصحفي محمود كامل نقابة الصحفين