التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة سموحة وفيوتشر في الدوري

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي مع نظيره فيوتشر، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٨ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف التقدم لفريق سموحة مروان محسن في الدقيقة ٣٢، بينما أدرك باسم علي التعادل لفريق فيوتشر، ليتنهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة رقم ٣٥ في المركز العاشر، بينما ارتفع رصيد فيوتشر عند النقطة رقم ٥١ في المركز الثاني بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.