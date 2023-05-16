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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مايكل دوجلاس يتسلم السعفة الفخرية في افتتاح مهرجان "كان" السينمائي

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
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تسلم النجم الأمريكي مايكل دوجلاس، السعفة الذهبية الفخرية خلال حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ76، والتي تستمر فعاليتها حتى 27 مايو الجاري.

وخلال خطاب قبول الجائزة، قال دوجلاس بأنه "شرف لا يُصدق"، مضيفًا: “هذا يعني الكثير بالنسبة لي لأن هناك المئات من المهرجانات حول العالم ولكن هناك مهرجان كان فقط”.

ويأتى هذا التكريم، تقديرًا لمسيرة مايكل دوجلاس الممتدة بالإضافة إلى مساهمته في صناعة السينما. 

وسبق أن نال هذا الشرف عدد من الشخصيات السينمائية، بما في ذلك فورست ويتيكر، أنيس فاردا، جان بيير لود، جودي فوستر أو مانويل دي أوليفيرا، وآخرين.

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افتتاح مهرجان كان السينمائي مايكل دوجلاس جائزة السعفة الذهبية