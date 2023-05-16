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الثلاثاء 16 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. السيسي: نتطلع لتفعيل أسس التعاون المشترك مع موريتانيا على مختلف الأصعدة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 17 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي: نتطلع لتفعيل أ سس التعاون  المشترك مع موريتانيا على مختلف الأصعدة 
أجواء الحرب الباردة 
قمة مجموعة السبع في هيروشيما تحشد جهودها ضد روسيا والصين 
واشنطن تكشف عن ترسانتها النووية.. وتحث موسكو على الكشف عن أسلحتها 
اتفاقية الحبوب الدولية.. بوصلة الأمن الغذائي العالمي 
داليا عبد الرحيم في جلسة "برامج الحماية  الاجتماعية" بالحوار الوطني:  أطالب الحكومة بإجراءات  تقشفية لمواجهة التضخم 
الزعيم.. "البوابة" لعادل إمام في عيد ميلاده:  كل سنة وأنت الضحكة الحلوة في حياتنا 

السيسي روسيا التضخم