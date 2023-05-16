اقرأ غدًا في "البوابة".. السيسي: نتطلع لتفعيل أسس التعاون المشترك مع موريتانيا على مختلف الأصعدة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 17 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي: نتطلع لتفعيل أ سس التعاون المشترك مع موريتانيا على مختلف الأصعدة

أجواء الحرب الباردة

قمة مجموعة السبع في هيروشيما تحشد جهودها ضد روسيا والصين

واشنطن تكشف عن ترسانتها النووية.. وتحث موسكو على الكشف عن أسلحتها

اتفاقية الحبوب الدولية.. بوصلة الأمن الغذائي العالمي

داليا عبد الرحيم في جلسة "برامج الحماية الاجتماعية" بالحوار الوطني: أطالب الحكومة بإجراءات تقشفية لمواجهة التضخم

الزعيم.. "البوابة" لعادل إمام في عيد ميلاده: كل سنة وأنت الضحكة الحلوة في حياتنا