مياه كفرالشيخ: غدًا قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مدينة الرياض

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ عن قطع المياه، غدًا الاربعاء، بدءا من الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 5 مساء من نفس اليوم، وذلك بسبب أعمال غسيل وتطهير وتعقيم الخزان الارضى بمحطة مياه بقلوله، مما يتسبب فى توقف محطة بقلوله وانقطاع المياه عن" بقلوله - منشأة سلامة - العاقولة -العمدان - وتوابعهم بمركز الرياض وقرى اريمون - حليس- دقلت - أبوريشة وتوابعهم.

وأهابت الشركة فى بيان لها، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت الشركة أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.