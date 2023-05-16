مبينزا على رأس هجوم الطائي أمام النصر في الدوري السعودي

أعلن الروماني ميريل رادوي المدير الفني لنادي الطائي، تشكيل اللاعبين لمواجهة النصر، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

تقام المباراة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، واعتمد رادوي على جي مبينزا لقيادة هجوم الفريق إلى جانب مختار علي ومحسن حرزان وكنوليدج موسونا.

يبدأ الطائي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: فيكتور براجا

خط الدفاع: كولينز فاي - عبدالعزيز مجرشي - ألفا سيميدو - حسين صالح سالم

خط الوسط: أمير سعيود - دينير جوميز - مختار علي - محسن حرزان - كنوليدج موسونا

خط الهجوم: جي مبينزا

ويحتاج النصر للفوز بالمباراة لملاحقة الاتحاد على صدارة الدوري السعودي، حيث يملك 57 نقطة بفارق 5 نقاط عن الاتحاد المتصدر، فيما يسعى الطائي لاقتناص الثلاث نقاط لتحسين موقعه في جدول الترتيب، حيث يملك 34 نقطة يحتل بها المركز السابع.