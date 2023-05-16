رونالدو يقود النصر أمام الطائي في الدوري السعودي

أعلن دينكو يليتشيتش المدير الفني لنادي النصر، تشكيل اللاعبين لمواجهة الطائي، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

وتقام المباراة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ويقود هجوم الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ويعاونه من الخلف كل من لويس جوستافو وأندرسون تاليسكا.

ويبدأ النصر المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أجستين روسي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - ألفارو جونزاليس - جيسلان كونان.

خط الوسط: لويس جوستافو - أندرسون تاليسكا - عبدالمجيد الصليهم - عبدالرحمن غريب - عبدالله محمد الخيبري.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

ويحتاج النصر للفوز بالمباراة لملاحقة الاتحاد على صدارة الدوري السعودي، حيث يملك 57 نقطة بفارق 5 نقاط عن الاتحاد المتصدر، فيما يسعى الطائي لاقتناص الثلاث نقاط لتحسين موقعه في جدول الترتيب، حيث يملك 34 نقطة يحتل بها المركز السابع.