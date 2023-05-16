"المتغيرات الدولية والأمن القومى المصرى" ندوة بجامعة المنصورة

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء فعاليات الندوة التثقيفية التى نظمتها الجامعة بكلية الحقوق بعنوان "المتغيرات الدولية وتأثيرها على الأمن القومى المصرى" حاضر خلالها اللواء دكتور محمد الدسوقى سيد الأهل مدير كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العليا للدراسات العليا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد سويلم البسيونى نائب رئيس الجامعة الأسبق، العميد أحمد السويدى المستشار العسكرى، العميد وائل أبو الفتوح رئيس مكتب المخابرات الحربية بالدقهلية، الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، عمداء الكليات المختلفة و الوكلاء، الدكتورة شيماء عبد الوهاب منسق الندوة، الدكتور محمد صبرى سرايا منسق الأنشطة الطلابية، أشرف علي التنظيم أحمد العشري مدير رعاية طلاب جامعة المنصورة.

من ناحيته أكد الدكتور شريف يوسف خاطر خلال كلمته على أهمية موضوع الندوة لأنه متعلق بأثر المتغيرات الدولية علي الأمن القومي المصري فى ظل تسارع المتغيرات الإقليمية فى المنطقة مؤكداً على الدور الرئيسى الذى تقوم به القوات المسلحة فى مجابهة العدائيات والتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى.

وأضاف أن كلية الحقوق تحتفل باليوبيل الذهبي بمرور خمسين عام علي إنشاء الكلية وهي من الكليات العريقه التى تهتم بتنمية الوعى بالإضافة الى ما تقدمه من مواد تعليمية لطلابها.

كما تناولت الندوة عدة محاور رئيسة: أبرز المتغيرات في البيئة الدولية والتحولات في النظام العالمية، أبرز المتغيرات في البيئة الإقليمية، مخططات تقسيم المنطقة العربية، اثر المتغيرات الدولية والإقليمية على ألأمن القومي المصري.

جرى فتح باب النقاش والذي تضمن عدد من الأسئلة في قضايا مختلفة وبعض الحوارات النقاشية بين الطلاب و اللواء الدكتور محمد الدسوقي مدير كلية الدفاع الوطني ، ثم اختتم الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة الندوة بكلمة شكر للواء محمد دسوقي معبرًا عن حرصه علي استمرار فعاليات التعاون ومقترحًا مزيدًا من أوجه التعاون، مؤكدا علي دعم الجامعة الكامل لمثل هذه الأنشطة لما لها من أهمية قصوى في تنمية الوعي والأمن الفكري احدي متطلبات الطريق للجمهورية الجديدة.

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