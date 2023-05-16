ads
الثلاثاء 16 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الممتاز.. محمود وادي يقود هجوم طلائع الجيش أمام فاركو

فريق طلائع الجيش
فريق طلائع الجيش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي طلائع الجيش، عن التشكيل الرسمي لمواجهة فريق فاركو، مساء اليوم الثلاثاء، علي ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش عن النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – محمد سمير – أحمد عبد الرحمن.

الوسط: فريد شوقي – علي حمدي – محمد شحاتة.

الهجوم: بول جوليوس – محمود وادي – محمد شريف.

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 36 نقطة، بينما طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير بـ 24 نقطة.

طلائع الجيش عماد النحاس الدوري المصري فاركو ملعب جهاز الرياضة العسكرى