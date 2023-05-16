الدوري الممتاز.. محمود وادي يقود هجوم طلائع الجيش أمام فاركو

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي طلائع الجيش، عن التشكيل الرسمي لمواجهة فريق فاركو، مساء اليوم الثلاثاء، علي ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش عن النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – محمد سمير – أحمد عبد الرحمن.

الوسط: فريد شوقي – علي حمدي – محمد شحاتة.

الهجوم: بول جوليوس – محمود وادي – محمد شريف.

ويحتل فاركو المركز الثامن برصيد 36 نقطة، بينما طلائع الجيش في المركز السابع عشر وقبل الأخير بـ 24 نقطة.