وزير النقل يستكمل مباحثاث إنشاء مصنعين لتصنيع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل خلال اجتماعين منفصلين كل من مسئولي شركتي تالجو الإسبانية والستوم الفرنسية، وذلك لاستكمال مباحثات وزارة النقل مع الشركتين لإنشاء مصنعين للوحدات المتحركة لتصنيع عربات السكك الحديدية وعربات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي بالإضافة إلى تصنيع الأجهزة والأنظمة الإلكتروميكانيكية في مصر.

وذلك على هامش مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية والذي تقام فعاليته بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الاماراتية ابوظبي.

ففي لقائه مع المهندس محمد خضرة المدير الاقليمي لشركة تالجو الاسبانية لصناعة القطارات، تطرقت المناقشات حول آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية داخل مصر وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الاسبانية، حيث أكد المدير الاقليمي لشركة تالجو الاسبانية لصناعة القطارات على أن هناك زيارة لمصر من وفد من خبراء شركة تالجو الإسبانية العالمية من كافة التخصصات (التصنيع -الجودة -المشتريات) خلال الأيام القادمة لمراجعة كافة الإجراءات تمهيدا للبدء في إنشاء المصنع.



وأكد وزير النقل أهمية هذا المصنع المقرر انشائه في منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 20 فدان كاملة المرافق بالمنطقة المجاورة لورش كوم أبو راضي التابعة للسكة الحديد وهو الامر الذي سيجعل هذه المنطقة مجمع لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناتها من عربات تالجو الإسبانية ذات التكنولوجيا الحديثة المتطورة، كما ان هذا المصنع سيتم فيه تنفيذ أعمال الصيانةالخاصة بالقطارات، لافتًا إلى أن هذا المصنع سيقوم بتصنيع عدد 50 قطار بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولي وعدد 50 قطار تالجو كمرحلة ثانية على أن تتم مراحل التصنيع بأيدي المهندسين والفنيين المصريين وإشراف الخبراء الاسبان كما سيقوم مصنع تالجو مصر بأعمال التصنيع المتبعة ابتدأ من القطار الاول بنسبه 97% من أعمال التصنيع المتبعة بمصنع شركة تالجو بأسبانيا، كما يستهدف أيضا مصنع تالجو مصر الاعتماد علي موردين محليين بنسبة تصل ل 45% للمكونات المحلية علي ان يتم العمل علي زيادة هذه النسبة تدريجيًا من خلال شركات مصرية.

كما بحث وزير النقل خلال لقائه مع اندرو ديلون الرئيس الاقليمي لشركة الستوم الفرنسية ونائب رئيس الشركة آخر المستجدات الخاصة بتمويل تنفيذ أعمال الأنظمة والوحدات المتحركة للخط السادس للمترو وتقدم دراسات النقل والجدوى والتصميم المبدئي ومخططات الانتهاء منها للبدء في التنفيذ بالإضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بإنشاء مصنع بالتعاون مع الستوم في مصر لتصنيع عربات مترو الأنفاق في مصر وكذلك أعمال الأنظمة والأجهزة الإلكتروميكانيكية.

وأكد وزير النقل أن هذه الخطوات الخاصة بإنشاء مصانع للوحدات المتحركة فى مصر يعتبر خطوة هامة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين الصناعات الثقيلة في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب وبما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وكذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل؛ حيث يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص الدولي ممثلا في شركة تالجو العالمية والستوم الفرنسية.

وأشار الوزير إلى أن إنشاء هذا المصانع هو امتداد للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة مثل روتيم الكورية الجنوبية وشركة بما يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا ويمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر أحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال وتوفير جميع احتياجات السوق المحلي لتوفير العملة الصعبة والتى كانت تستخدمها الدولة لاستيراد هذه القطارت كما سيساهم في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومى بالتصدير إلى الخارج وخاصة لقارة إفريقيا.