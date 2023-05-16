قافلة الثقافة للجميع تصل سانت كاترين.. صور

انطلقت اليوم الثلاثاء مرحلة جديدة لقافلة الثقافة للجميع التى ينظمها إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل وتنفيذ فرع ثقافة جنوب سيناء بإدارة أحمد فريج حيث بدأت أولى فعاليات القافلة الثقافية بمدينة سانت كاترين ضمن مجموعة من المحطات التالية بمدينة راس سدر وتختم القافلة فعالياتها بمدينة شرم الشيخ .



تعد القافلة استكمالا للانشطة الثقافية التى تستهدف المناطق المحرومة ثقافيا والوصول بالمنتج الثقافى بتنوعاته المختلفة إلى الفئات العمرية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة بمجتمع جنوب سيناء كما وجهت لذلك الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة وكان حرصها الأساسي على توفير بيئة ثقافية مناسبة لاحتضان مواهب الأطفال وتنميتها والاستمرار والمتابعة لذلك كما وجهت بضرورة الاهتمام بالمرأة السيناوية وتدريبها على الحرف اليدوية والبيئية حتى تستطيع إقامة مشروع اقتصادي .

من جانب آخر العمل على الحفاظ على الحرف والمنتجات التراثية ومن هذا المنطلق شهد النادى الإجتماعى بمدينة سانت كاترين ، فعاليات قافلة الثقافة للجميع ، والتى تضمنت تنفيذ ورشة فنية بعنوان " عيد العمال " بمناسبة الإحتفال بذكرى عيد العمال، تدريب محمد عبد الجواد ، بمشاركة مجموعة من أبناء المدينة ، والتى تهدف للتدريب على رسم لوحات فنية معبرة عن أهمية العمل والعمال بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء ،اعقبها تنظيم معرض فنى لنتاج الورش الفنية ، تلاها تنفيذ ورشة أشغال مرأة بعنوان " فن الايتامين " تدريب أمانى عبد الفتاح ، بمشاركة عدد من سيدات مدينة سانت كاترين ، والتى تهدف لتعريف المتدربات بفن التطريز على قماش الايتامين من خلال معرفة الخامات المستخدمة فى هذا الفن من أنواع القماش وأنواع الخيوط والأبر الخاصة ، بهدف دعم وتمكين المرأة السيناوية ثقافيا واقتصاديا

بالتوازى جرى تنفيذ معرض كتاب لمجموعة من الكتب فى مختلف مناحى المعرفة إشراف هيثم حماد ومجدي إبراهيم ، وأختتمت فعاليات القافلة الثقافية بعرض فنى لفرقة تلقائيين طور سيناء بقيادة الفنان على عبد الفتاح ، وهندسة صوتية سليمان داود ومحمود حجازى ، قدمت خلالها باقة من أغانى التراث السيناوى منها " يا مرحبا - يا أسمرانية " والتى نفذت فى إطار دعم الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، بحضور اللواء طلعت العنانى مستشار المحافظ للمشروعات بسانت كاترين واللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين ، وأحمد فوزي مدير الإدارة الاجتماعية بمدينة سانت كاترين ، و كريمة محمد مديرة الموقع .

تأتى هذة الفعاليات برعاية المحافظ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتحقيق العدالة الثقافية وتمكين المرأة وتنمية الموهوبين .

inbound4909581137684001640

inbound2323080684146731026

inbound2413598294227165090

inbound6631230335531799521

inbound9213650013259127453