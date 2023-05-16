أفيشات الزعيم سطرت تاريخًا على جبين السينما

حينما تبحث فى تاريخ الزعيم عادل إمام السينمائى، ستجد نفسك ليس فقط أمام فنان، أو مجرد ممثل يلعب الشخصيات بتمكن، ولكن الحقيقة أنك أمام أحد أهرامات مصر الفنية، وحالة فنية متكاملة بمعادلة إنسانية وصلت لقلوب الجماهير، قصة صعود نموذج متفرد من الطموح المختلط بالصبر، والممزوج بعقل إستطاع إدارة موهبتة بكل نجاح، كل أفيش ظهر من خلاله الزعيم منذ بداياته وهو فى مساحات قليلة يزاحم أكتاف النجوم كى فقط تظهر ملامحه، يمثل العلامة الكاملة للصبر والمثابرة، حتى وصل لتصدر أفيشات أعظم أفلام السينما المصرية، ولم يكتف عادل إمام كونه أحد أهم كوميديانات العصر، بل أثقل كاهله بقضايا المواطن وسخر الكوميديا فى إيصال كافة الرسائل الفنية، حتى إحتضن هموم الشعب، فإحتضنه الشعب، وفى التقرير التالى نرصد لكم تاريخ أفيشات سينما الزعيم عادل إمام ..

فيلم "أنا وهو وهى"

الفيلم إنتاج عام ١٩٦٤

كانت البدايات مع فؤاد المهندس، بطولة فؤاد المهندس، شويكار، عادل إمام، الضيف أحمد، توفيق الدقن، سهير ذكى، تأليف عبدالمنعم مدبولى، والإخراج فطين عبدالوهاب .

فيلم "٣ لصوص"

إنتاج عام ١٩٦٦

بطولة صلاح ذو الفقار، هند رستم، عادل إمام، يحيي شاهين، محمد رضا، تأليف إحسان عبدالقدوس والإخراج فطين عبدالوهاب .

فيلم "مراتى مدير عام"

إنتاج عام ١٩٦٦

بطولة صلاح ذو الفقار، شادية، عادل إمام، توفيق الدقن، يوسف شعبان، شفيق نور الدين، تأليف عبدالحميد السحار، والإخراج فطين عبدالوهاب .

فيلم" الراجل ده هيجننى"

إنتاج عام ١٩٦٧

بطولة فؤاد المهندس، شويكار، عادل إمام، نعمت مختار، محمد رضا، محمود المليجي، تأليف عبدالفتاح السيد، والإخراج عيسى كرامة .

فيلم "الخروج من الجنة"

إنتاج عام ١٩٦٧

بطولة فريد الأطرش، هند رستم، عادل إمام، أحمد رمزى، عماد حمدى، سهير المرشدى ، تأليف توفيق الحكيم، والإخراج محمود ذو الفقار .



فيلم"كرامة زوجتى"

إنتاج عام ١٩٦٧

بطولة صلاح ذو الفقار، شادية، عادل إمام، جورج سيدهم، شريفه ماهر، رجاء الجداوى، تأليف إحسان عبدالقدوس والإخراج فطين عبدالوهاب .



فيلم "حكاية ٣ بنات"

إنتاج عام ١٩٦٨

بطولة سعاد حسنى، حسن يوسف، عادل إمام،شمس البارودي، محمد رضا، يوسف فخر الدين تأليف السيد بدير والإخراج محمود ذو الفقار .



فيلم "عفريت مراتى"

إنتاج عام ١٩٦٨

بطولة شادية، صلاح ذو الفقار، عادل إمام، عماد حمدى، هالة فاخر، حسن مصطفى، تأليف لوسيان لامبير، والإخراج فطين عبدالوهاب .

فيلم "كيف تسرق مليونير"

إنتاج عام ١٩٦٨

بطولة نادية لطفى، محمد عوض، عادل إمام، محمد رضا، عبدالمنعم ابراهيم، عقيلة راتب، تأليف فاروق صبرى والإخراج نجدى حافظ .



فيلم "لصوص لكن ظرفاء"

إنتاج عام ١٩٦٨

بطولة أحمد مظهر، عادل إمام، مارى منيب، يوسف فخر الدين، تأليف فاروق الشهاوى، والإخراج إبراهيم لطفى .



فيلم "فتاة الاستعراض"

إنتاج عام ١٩٦٩

بطولة سعاد حسنى، حسن يوسف، عادل إمام، عبدالمنعم مدبولى، السيد راضى، تأليف محمد أبو يوسف والإخراج محمود ذو الفقار .



فيلم "أنا ومراتى والجو"

إنتاج عام ١٩٦٩

بطولة شويكار، كمال الشناوى، عادل إمام، امين الهنيدي، سهير البالبى،تأليف عبدالحميد محمد والإخراج عبدالمنعم شكرى .



فيلم "نص ساعه جواز"

إنتاج عام ١٩٦٩

بطولة رشدى أباظة، شادية، عادل إمام، حسن مصطفى، ماجده الخطيب، تأليف أحمد رجب، والإخراج فطين عبدالوهاب .



فيلم "رضا بوند"

إنتاج عام ١٩٧٠

بطولة شويكار، عادل إمام، صفاء ابو السعود، محمد رضا، تأليف عبدالرحمن شوقى، والإخراج نجدى حافظ .



فيلم "المراية"

إنتاج عام ١٩٧٠

بطولة نجلاء فتحى، عادل إمام، تأليف محيى الدين عارف، والإخراج أحمد ضياء الدين .





فيلم "بحبك يا حلوة"

إنتاج عام ١٩٧٠

بطولة ناهد شريف، عادل إمام، تأليف أحمد عبد الوهاب والإخراج عبدالمنعم شكرى .





فيلم "حب المراهقات"

إنتاج عام ١٩٧٠

بطولة ميرفت أمين، عادل إمام، تأليف عدلى المولد، الإخراج محمود ذو الفقار .



فيلم "برج العذراء"

إنتاج عام ١٩٧٠

بطولة عادل إمام، لبلبه، تأليف فاروق سعيد والإخراج محمود ذو الفقار .



فيلم "البيوت أسرار"

إنتاج عام ١٩٧١

بطولة عادل إمام، ميرفت أمين، تأليف أحمد ثروت والإخراج سيد زياده .



فيلم "مذكرات الآنسة منال"

إنتاج عام ١٩٧١

بطولة عادل إمام، نيللى،. تأليف وإخراج عباس كامل .

فيلم "بنات فى الجامعة"

إنتاج عام ١٩٧١

بطولة سهير المرشدى، عادل إمام ، تأليف محمود أبو زيد، والإخراج عاطف سالم .



فيلم "غرام فى الطريق الزراعى"

إنتاج عام ١٩٧١

بطولة عادل إمام، شويكار، تأليف يوسف عوف، والإخراج عبدالمنعم شكرى .



فيلم "رحلة لذيذة"

إنتاج عام ١٩٧١

بطولة عادل إمام، نجلاء فتحى، تأليف فاروق صبرى، والإخراج فطين عبدالوهاب .



فيلم "أضواء المدينة"

إنتاج عام ١٩٧٢

بطولة شادية، عادل إمام، أحمد مظهر، عبدالمنعم ابراهيم، حسن مصطفى، تأليف على الزرقانى، والإخراج فطين عبدالوهاب .

فيلم "البحث عن فضيحه"

إنتاج عام ١٩٧٣

بطولة عادل إمام، ميرفت أمين، سمير صبرى، يوسف وهبى، محمد رضا، ميمي شكيب، تأليف فاروق صبرى، والإخراج نيازى مصطفى .



فيلم "كلام فى الحب شلة المشاغبين"

إنتاج عام ١٩٧٣

بطولة عادل إمام، صباح، تأليف عصام مغربى، والإخراج محمد سلمان .

فيلم “الشياطين والكره”

إنتاج عام ١٩٧٣

بطولة عادل إمام، شمس البارودى، تأليف بهجت قمر، والإخراج محمود فريد .



فيلم “شيئ من الحب”

إنتاج عام ١٩٧٣

بطولة عادل إمام، سهير رمزى، تأليف على الزرقانى، إخراج احمد فؤاد .

فيلم “شياطين إلى الأبد”

إنتاج عام ١٩٧٤

بطولة عادل إمام، صفاء ابو السعود، تأليف بهجت قمر، والإخراج محمود فريد .



فيلم “٢٤ ساعه حب”

إنتاج عام ١٩٧٤

بطولة عادل إمام، سهير رمزى، تأليف فاروق سعيد، إخراج أحمد فؤاد .



فيلم “الزواج السعيد”

إنتاج عام ١٩٧٤

بطولة عادل إمام، شمس البارودى، تأليف فيصل ندى، والإخراج حلمى رفلة .



“الكل عاوز يحب”

إنتاج عام ١٩٧٥

بطولة عادل إمام، سهير رمزى، تأليف يحيى الليثي، والإخراج أحمد فؤاد .



“ممنوع فى ليلة الدخلة”

إنتاج عام ١٩٧٦

بطولة عادل إمام، سهير رمزى، تأليف فاروق صبرى والإخراج حسن الصيفى .



“الازواج الشياطين”

إنتاج عام ١٩٧٧

بطولة عادل إمام، مديحة كامل، تأليف أحمد عبدالوهاب ، والإخراج أحمد فؤاد .



“شباب يرقص فوق النار”

إنتاج عام ١٩٧٨

بطولة عادل إمام، شويكار، تأليف فيصل ندا، والإخراج يحيى العلمى .



“عيب يا لولو .. يا لولو عيب”

إنتاج عام ١٩٧٨

بطولة عادل إمام، نيللى، تأليف وإخراج سيد طنطاوى .



“المحفظه معايا”

إنتاج عام ١٩٧٨

بطولة عادل إمام، سمير صبرى، تأليف أحمد عبد الوهاب والإخراج محمد عبدالعزيز .

“البعض يذهب إلى المأذون مرتين”

إنتاج عام ١٩٧٨

بطولة عادل إمام، لبلبة، تأليف فاروق صبرى والإخراج محمد عبدالعزيز .



“إحنا بتوع الاتوبيس”

إنتاج عام ١٩٧٩

بطولة عادل إمام، عبدالمنعم مدبولى، سعيد عبدالغنى، اسعاد يونس، تأليف جلال الحمامصى، والإخراج حسين كمال .

“قاتل ما قتلش حد”

إنتاج عام ١٩٧٩

بطولة عادل إمام، آثار الحكيم ، تأليف بهجت قمر ، والإخراج محمد عبدالعزيز .



“رجب فوق صفيح ساخن”

إنتاج عام ١٩٧٨

بطولة عادل إمام، سعيد صالح، تأليف ماهر إبراهيم، الإخراج أحمد فؤاد .



“مغامرون حول العالم”

إنتاج عام ١٩٧٨

بطولة عادل إمام، سمير غانم ، تأليف فيصل ندا، والإخراج محمود فريد .

“خلى بالك من جيرانك”

إنتاج عام ١٩٧٩

بطولة فؤاد المهندس، عادل إمام، تأليف فاروق صبرى، الإخراج محمد عبد العزيز .



“الجحيم”

إنتاج عام ١٩٨٠

بطولة عادل إمام، مديحة كامل ، تأليف سيف الدين شوكت، الإخراج محمد راضى .



“رجل فقد عقله”

إنتاج عام ١٩٨٠

بطولة عادل إمام، فريد شوقى، إكرامي، كريمه مختار، تأليف على الزرقانى، الإخراج محمد عبد العزيز .

“اذكياء لكن اغبياء”

إنتاج عام ١٩٨٠

بطولة رشدى أباظة، عادل إمام ، تأليف يوسف عوف والإخراج نيازى مصطفى .



“شعبان تحت الصفر”

إنتاج عام ١٩٨٠

بطولة عادل إمام، إسعاد يونس، تأليف سمير عبدالعظيم والإخراج هنرى بركات .



“غاوى مشاكل”

إنتاج عام ١٩٨٠

بطولة عادل إمام، نورا، تأليف أحمد عبد الوهاب، والإخراج محمد عبدالعزيز .

“الإنسان يعيش مره واحده”

إنتاج عام ١٩٨١

بطولة عادل إمام، يسرا، تأليف وحيد حامد والإخراج سيمون صالح .

“انتخبوا الدكتور سليمان عبدالباسط”

إنتاج عام ١٩٨١

بطولة عادل إمام، مديحة كامل، وحيد حامد والإخراج محمد عبدالعزيز .

“امهات فى المنفى”

إنتاج عام ١٩٨١

بطولة عادل إمام، ماجده الخطيب، تاليف يوسف جوهر، والإخراج محمد راضى .



“المشبوه”

إنتاج عام ١٩٨١

بطولة عادل إمام، سعيد صالح، سعاد حسن، تأليف إبراهيم الموجى، والإخراج سمير سيف .



“ليلة شتاء دافئه”

إنتاج عام ١٩٨١

بطولة عادل إمام، يسرا، تأليف وجيه نجيب والإخراج أحمد فؤاد .



“على باب الوزير”

إنتاج عام ١٩٨٢

بطولة عادل إمام، يسرا،سعيد صالح، توفيق الدقن، صفية العمرى، تأليف سمير عبدالعظيم والإخراج محمد عبدالعزيز .



“عصابة حماده وتوتو”

إنتاج عام ١٩٨٢

بطولة عادل إمام، لبلبه، تأليف أحمد صالح، والإخراج محمد عبدالعزيز .



“المتسول”

إنتاج عام ١٩٨٣

بطولة عادل إمام، إسعاد يونس، تأليف سمير عبدالعظيم والإخراج أحمد السبعاوى .



“الحريف”

إنتاج عام ١٩٨٤

بطولة عادل إمام، فردوس عبدالحميد، تأليف بشير الديك والإخراج محمد خان .



“حب فى الزنزانة”

إنتاج عام ١٩٨٣

بطولة عادل إمام، سعاد حسنى،يحيي الفخراني، عبدالمنعم مدبولى، جميل راتب، تأليف وإخراج محمد فاضل .



“ولا من شاف ولا من درى”

إنتاج عام ١٩٨٣

بطولة عادل إمام، معالى زايد، تأليف فاروق صبرى والإخراج نادر جلال .



“عنتر شايل سيفه”

إنتاج عام ١٩٨٣

بطولة عادل إمام، نورا، تأليف سعد شنب والإخراج أحمد السبعاوى .



“خمسه باب”

إنتاج عام ١٩٨٣

بطولة عادل إمام، نادية الجندى، تأليف شريف المنباوى، والإخراج نادر جلال .

“الغول”

إنتاج عام ١٩٨٣

بطولة عادل إمام، فريد شوقى،عبدالمنعم مدبولى، نيللى ، صلاح السعدني، حاتم ذو الفقار، تأليف وحيد حامد والإخراج سمير سيف .

“حتى لا يطير الدخان”

إنتاج عام ١٩٨٤

بطولة عادل إمام، سهير رمزى، تأليف إحسان عبدالقدوس، والإخراج أحمد يحيى .



“الأفوكاتو”

إنتاج عام ١٩٨٣

بطولة عادل إمام، يسرا، اسعاد يونس، حسين الشربيني، تأليف وإخراج رأفت الميهى .



“اتنين على الطريق”

إنتاج عام ١٩٨٤

بطولة عادل إمام، شمس البارودى، تأليف فاروق صبرى والإخراج حسن يوسف .



“احترس من الخط”

إنتاج عام ١٩٨٤

بطولة عادل إمام، لبلبة، تأليف شريف المنياوى والإخراج سمير سيف .



“واحده بواحدة”

إنتاج عام ١٩٨٤

بطولة عادل إمام، ميرفت أمين،احمد راتب، تأليف مارفن إتش ألبيرت، والإخراج نادر جلال .



“مين فينا الحرامى”

إنتاج عام ١٩٨٤

بطولة عادل إمام، شيريهان، تأليف فيصل ندا والإخراج محمد عبدالعزيز .



“أنا اللى قتلت الحنش”

إنتاج عام ١٩٨٥

بطولة عادل إمام، معالى زايد، تأليف عبدالحى أديب، والإخراج أحمد السبعاوى .



“زوج تحت الطلب”

إنتاج عام ١٩٨٥

بطولة عادل إمام، فؤاد المهندس، تأليف حلمى سالم والإخراج عادل صادق .



“رمضان فوق البركان”

إنتاج عام ١٩٨٥

بطولة عادل إمام، الهام شاهين ، تأليف سمير عبدالعظيم ، والإخراج أحمد السبعاوى .



“خلى بالك من عقلك”

إنتاج عام ١٩٨٥

بطولة عادل إمام، شيريهان، تأليف أحمد عبد الوهاب ، والإخراج محمد عبدالعزيز .



“الإنس والجن”

إنتاج عام ١٩٨٥

بطولة عادل إمام، يسرا، تأليف محمد عثمان، والإخراج محمد راضى .



“الهلفوت”

إنتاج عام ١٩٨٤

بطولة عادل إمام، إلهام شاهين، تأليف وحيد حامد والإخراج سمير سيف .



“كراكون فى الشارع”

إنتاج عام ١٩٨٦

بطولة عادل إمام، يسرا، تأليف أحمد الخطيب والإخراج أحمد يحيى .

“سلام يا صاحبى”

إنتاج عام ١٩٨٧

بطولة عادل إمام، سعيد صالح، سوسن بدر، سعيد طرابيك، تأليف صلاح فؤاد، والإخراج نادر جلال .



“النمر والأنثى”

إنتاج عام ١٩٨٧بطولة عادل إمام، آثار الحكيم، يوسف داوود، تأليف إبراهيم الموجى، والإخراج سمير سيف .

“المولد”

إنتاج عام ١٩٨٩

بطولة عادل إمام، يسرا، ايمان، امين ة رزق، عبدالله فرغلى، مصطفي متولى، تأليف محمد جلال عبدالقوى، والإخراج سمير سيف .



“جزيرة الشيطان”

إنتاج عام ١٩٩٠

بطولة عادل إمام، يسرا، حاتم ذو الفقار، جمال اسماعيل، احمد راتب، تأليف خالد البنا، والإخراج نادر جلال .

“حنفى الأبهة”

إنتاج عام ١٩٩٠

بطولة عادل إمام، فاروق الفيشاوى، رجاء الجداوى، تأليف بسيونى عثمان، والإخراج محمد عبدالعزيز .



“شمس الزناتى”

إنتاج عام ١٩٩١

بطولة عادل إمام، سوسن بدر، مصطفى متولى، محمود الجندى، ابراهيم نصر، عبدالله محمود، محمود حميده، تأليف مجدى هدايه، الإخراج سمير سيف .



“اللعب مع الكبار”

إنتاج عام ١٩٩١

بطولة عادل إمام، حسين فهمى، محمود الجندى، تأليف وحيد حامد والإخراج شريف عرفة .

“مسجل خطر”

إنتاج عام ١٩٩١

بطولة عادل إمام، صلاح قابيل، تأليف وحيد حامد والإخراج سمير سيف .

“الإرهاب والكباب”

إنتاج عام ١٩٩٢

بطولة عادل إمام، كمال الشناوى، ماجده ذكر، يسرا، احمد راتب، تأليف وحيد حامد والإخراج شريف عرفة .



“المنسى”

إنتاج عام ١٩٩٣

بطولة عادل إمام، كرم مطاوع، يسرا، احمد راتب، مصطفى متولى، تأليف وحيد حامد والإخراج شريف عرفة

“الإرهابى”

إنتاج عام ١٩٩٤

بطولة عادل إمام، مديحة يسرى، ابراهيم يسرى، صلاح ذو الفقار، شيرين، حنان شوقى، مصطفي متولى، تأليف لينين الرملى والإخراج نادر جلال .

“بخيت وعديله”

إنتاج عام ١٩٩٥

بطولة عادل إمام، شيرين، تأليف لينين الرملى، والإخراج نادر جلال

“طيور الظلام”

إنتاج عام ١٩٩٥

بطولة عادل إمام، رياض الخولى، تأليف وحيد حامد والإخراج شريف عرفة

“النوم فى العسل”

إنتاج عام ١٩٩٦

بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، تأليف وحيد حامد والإخراج شريف عرفة

“رسالة إلى الوالى”

إنتاج عام ١٩٩٨

بطولة عادل إمام، يسرا، تأليف بسام إسماعيل، والإخراج نادر جلال



“الواد محروس بتاع الوزير”

إنتاج عام ١٩٩٩

بطولة عادل إمام، كمال الشناوى، تأليف يوسف معاطى، والإخراج نادر جلال



“أمير الظلام”

إنتاج عام ٢٠٠٢

بطولة عادل إمام، شيرين سيف النصر، تامر عبدالمنعم، يسوف داوود، تأليف خالد سرحان والإخراج رامى إمام



“التجربة الدنماركية”

إنتاج عام ٢٠٠٣

بطولة عادل إمام، نيكول سابا، احمد راتب، مجدي كامل، احمد التهامى، تامر هجرس، تأليف يوسف معاطى، والإخراج على إدريس .



“عريس من جهه أمنية”

إنتاج عام ٢٠٠٤

بطولة عادل إمام، لبلبة، حلا شيحه، شريف منير ، تأليف يوسف معاطى والإخراج على إدريس .

“السفارة فى العمارة”

إنتاج عام ٢٠٠٥

بطولة عادل إمام، احمد راتب، تأليف يوسف معاطى، والإخراج عمرو عرفه.

“عمارة يعقوبيان”

إنتاج عام ٢٠٠٦

بطولة عادل إمام، نور الشريف، يسرا، خالد الصاوى، حالد صالح، باسم السمره، هند صبرة، محمد عادل امام، تأليف علاء الأسوانى والإخراج مروان حامد.



“مرجان أحمد مرجان”

إنتاج عام ٢٠٠٧

بطولة عادل إمام، ميرفت أمين، تأليف يوسف معاطى والإخراج على إدريس .



"فيلم "حسن ومرقص"

إنتاج عام ٢٠٠٨

بطولة عادل إمام، عمر الشري، محمد عادل امام، شيري عادل، تأليف يوسف معاطى والإخراج رامى إمام .



"بوبوس"

إنتاج عام ٢٠٠٩

بطولة عادل إمام، يسرا، تأليف يوسف معاطى والإخراج وائل إحسان .



فيلم " زهايمر"

إنتاج عام ٢٠١٠

بطولة عادل إمام، فتحى عبدالوهاب، نيللى كريم، رانيا يوسف، احمد رزق، تأليف نادر صلاح الدين والإخراج عمرو عرفه .

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