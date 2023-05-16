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الثلاثاء 16 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

دفعة جديدة من المصريين تصل قاعدة شرق بعد إجلائهم من السودان

العائدين من السودان
العائدين من السودان
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وصلت دفعة جديدة من المصريين إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية قادمين من السودان، بعد نجاح السلطات المصرية فى عملية إجلائهم، وذلك وفقا لما بثته فضائية “إكسترا نيوز” للحظات وصول المصريين العائدين من السودان.

وكان مراسل "إكسترا نيوز" قد رصد من معبر قسطل البرى، الجهود المصرية فى تقديم العون للعادين من السودان، قائلا: "هنا المستشفى الميدانى وهى أكثر نقطة تجد إقبالا كبيرا من الإخوة السودانيين عقب وصولهم مباشرة إلى الأراضى المصرية، حيث لا يتوقف العمل فيها على مدار اليوم".

وأضاف عوض الغنام مراسل "إكسترا نيوز" من معبر قسطل البرى، أن المستشفى الميدانى تمثل نقطة تحول كبيرة فى حياة الكثير من السودانيين الذين يصلوا للأراضى المصرية، حيث تجد مجموعة كبيرة من الشباب المصريين المتطوعين الذين يقدمون هذه الخدمات منذ أكثر من شهر.



وتابع: تم إضافة خدمة جديدة فى هذا المستشفى الميدانى، حيث تم توفير أماكن وأجهزة خاصة بالأكسجين للمصابين فى الجهاز التنفسى، موضحا أن معظم المصابين يعانون من الضغط والسكر والربو والأمراض الصدرية.

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