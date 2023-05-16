إزالة حالتي تعدي على ١٨ فدان أراضي مملوكة للدولة في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إزالة حالتي تعدي على الرقعة الزراعية تابعة لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بمركز ومدينة دمياط بمساحة ١٨ فدان وذلك ضمن حملات المرحلة الأولى للموجة ٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية .

في ذات السياق أكدت "محافظ دمياط" على استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة .

يذكر أن إجمالي ما تم إزالته حتى الآن ٢١٥ حالة تعدى بمساحة اجمالية ٢٦٤٠٢ متر مربع و كذا ٣ حالات تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة ٧٥ فدان بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة .

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، بمرحلتها الأولى والتى تجرى بعدد ٢٨ قرية بإجمالى ٢١٩ تابع بمركز كفر سعد ،حيث جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماع حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى قطاعات المرافق والخدمية و الجهتين المُنفذة والاستشارية.

تناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بجميع القطاعات من مرافق ومنشآت خدمية ورصف طرق بقرى المركز والأعمال النهائية ببعض القرى ، وكذلك موقف توصيل المرافق بمشروع سكن كريم بتفتيش ثان

فى هذا السياق ناقشت المحافظ سُبل الدفع بالأعمال الجارية بتلك المشروعات، و آليات تخطى اى معوقات قد تبطئ نسب التنفيذ من خلال وضع حلول مناسبة.

وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات للاسراع بالخطوات النهائية بمشروعات المبادرة، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول لاستكمال محاور هذا المشروع القومى الذى يهدف إلى تطوير الريف المصرى وتحقيق رؤى التنمية المستدامة