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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هشام إبراهيم: جهود حكومية كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، أصدر العديد من القرارات الهامة والفارقة لدعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف أستاذ التمويل، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن من هذه القرارات الرخصة الذهبية، والتي تعد خطوة جيدة بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتلبي متطلبات مجتمع رجال الأعمال مطالباً رئيس الجمهورية بالتوسع فيها.

وأشار إبراهيم إلى أن القرارات شملت مراجعة المدد الزمنية لتأسيس الشركات، وكذلك تخفيض تكاليف التأسيس، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.


وأكد أن مصر تفتح ذراعيها لجميع أشكال الاستثمار بمختلف القطاعات، مطالبا رجال الأعمال المصريين بحمل لواء المبادرة وضخ المزيد من الاستثمارات دعمًا للاقتصاد الوطني.

استثمارات إكسترا نيوز السيسي الرخصة الذهبية