نقابة السينمائيين تنعى المخرج السوري هشام شربتجي

نعت نقابة المهن السينمائية واتحاد الفنانين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة، المخرج السورى هشام شربتجى الذى رحل اليوم بعد رحلة عطاء طويلة على الشاشة السورية والعربية

لاقت أعمال شربتجى رواجاً كبيراً في كافة البلدان العربية بسبب الطابع الكوميدي الذي حملته.ويلقب الراحل بـ "شيخ الكار"، كما كانت له البصمة الأكبر عندما أطلق مع ياسر العظمة سلسلة المسلسلات السورية الكوميدية الشهيرة، ثم سلسلة أعمال أخرى أهمها جميل وهناء، وعيلة 5 نجوم، وغيرها الكثير.

يذكر ان المخرج السورى هشام شربتجى توفى عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وشربتجي مواليد دمشق، من مؤسسي نهضة الدراما السورية في الخمس والعشرين سنة الأخيرة.

حصل الراحل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، بعدها سافر إلى ألمانيا حيث أكمل دراسته.