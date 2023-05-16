"محمد الفيومي" يشيد بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، مشيرا إلى أن القرارات سوف تساعد على جذب مستثمرين جدد سواء محليين أو أجانب الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تساعد على التكامل الصناعي بين الصناعات الصغيرة والمصانع الكبري خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، تساهم في تهيئة وخلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي والمحلي، خلال الفترة المقبلة بشكل كبير لما أصدره المجلس من حوافز للمستثمرين، لافتا إلى أن حزمة القرارات سوف تدعم المستثمرين بشكل كبير وتساعد في زيادة استثماراتهم وتبسيط الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات تنموية جديدة، تساهم في نمو الاقتصاد المصري وتلبي طموحات المستثمرين.

ونوه "الفيومي" إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، سوف تقضي على المعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية وعلى رأسها البيروقراطية من خلال خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي.