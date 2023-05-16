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الثلاثاء 16 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الذهب
سعر الذهب
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انخفضت أسعار الذهب منذ بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 20 جنيهًا في الجرام حيث سجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر 2260 جنيها متراجعا خلال منتصف التعاملات بقيمة 20 جنيهًا بمحلات الصاغة.

يرى الخبراء والمحللون أن الذهب في تراجع مستمر نتيجة قرار الحكومة الصادر مؤخرا بإعفاء الذهب الوارد من الخارج من الضريبة الجمركية، موضحين أن السوق كان يعاني من نقص المادة الخام في الذهب، وأن القرار الحكومي سيخفض الأسعار، ويزيد المعروض منه بالسوق خلال الأيام المقبلة فضلا عن انخفاضها منذ صدور القرار الحكومي.

جاءت أسعار الذهب في منصف التعاملات اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 كالتالي:

سجل سعر الذهب عيار 21 وهو من الأعيرة الأكثر انتشارا في مصر 2260 جنيهًا. 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - 2582 جنيها. 

وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 1938 جنيهًا. 

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 18080جنيها. 

سجل سعر الأونصة عالميا 2009 دولار.

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