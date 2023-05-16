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الثلاثاء 16 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير خارجية الصين يؤكد ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع سيراليون

وزير الخارجية الصيني،
وزير الخارجية الصيني، تشين قانج
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أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "تشين قانج"، أنه يتعين على بلاده وسيراليون التنفيذ المشترك للتوافق الذى توصل إليه رئيسا البلدين، ومواصلة دعم بعضهما البعض بحزم وتعزيز التعاون العملى، والحفاظ على التنسيق الوثيق فى الشؤون الدولية والإقليمية.

جاء ذلك خلال محادثات عقدها تشين مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى فى سيراليون ديفيد فرانسيس، اليوم الثلاثاء فى العاصمة الصينية بكين، حيث أشار تشين إلى أن هذا العام يصادف الذكرى العاشرة لمبادئ سياسة الصين تجاه إفريقيا، مؤكدًا أن تلك المبادئ أدت إلى نجاح العلاقات.

الثنائية، فضلًا عن أنها سترسم مستقبلًا مشرقًا بالنسبة للعلاقات الثنائية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا.

من جانبه، أكد فرانسيس، التزام بلاده بمبدأ صين واحدة، معربًا عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع الصين لصالح شعبى البلدين.

الصين تشين قانج سيراليون