رزان جمال وأسيل عمران في افتتاح مهرجان كان السينمائي.. صور

حرصت الممثلة اللبنانية رزان جمال والمغنية السعودية أسيل عمران، على التواجد على الريد كاربت في قصر المهرجانات، لحضور حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ76، والتي تستمر فعالياته حتى 27 مايو الجاري.

تتضمن نسخة المهرجان هذا العام تشكيلة أفلام جديدة لبعض المخرجين المخضرمين الذين لهم باع طويل مع السعفة الذهبية، بما فى ذلك مارتن سكورسيزى، ويس أندرسون، تود هاينز، كين لوتش، آكى كوريسماكى، نورى بيلجى جيلان، هيروكازو كوريدا، وآخرين.

يشهد حفل الافتتاح عرض فيلم «Jeanne du Barry» للمخرجة الفرنسية ماوين، ومن بطولة النجم جونى ديب، الذى يعود للسينما بعد غياب دام 3 سنوات، بعد محاكمة التشهير الدرامية والمضطربة التى دارت بينه وبين زوجته الممثلة آمبر هيرد.

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