الصحفيين تكرم الكاتب الكبير محمد العزبي وتمنحه الجائزة التقديرية

كرّمت نقابة الصحفيين الكاتب الصحفي محمد العزبي، وأهدته الجائزة التقديرية للنقابة، خلال حفل التفوق الصحفي المقام الآن بمسرح النقابة.

وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، إن الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي، مهموم بالصحافة المصرية، ومقالاته بالصحف المصرية والعربية متّعت أجيال كاملة.

وأضاف “عبدالرحيم”: الزملاء المُكرّمين اليوم سيحصلون على جائزتين؛ جائزة الصحافة المصرية، وجائزة تكريمهم مع الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي.

وكرّمت النقابة، الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي، وأهدته درع الجائزة التقديرية.

جوائز الصحافة المصرية

وتُنظّم نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، اليوم الثلاثاء، حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية لعام ٢٠٢٢، وذلك الساعة السادسة مساءً بمسرح النقابة.

ويتضمّن الحفل، تكريم الفائزين بالمسابقة عن عام ٢٠٢٢، والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تكريم عدد من قُدامى وروّاد المهنة.

الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي

وقرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، منح الكاتب الصحفي محمد العزبي جائزة نقابة الصحفيين التقديرية الكُبرى؛ تقديرًا وعرفانًا بعطائه المهني المؤثر والمشهود، ومشواره الصحفي الحافل في بلاط صاحبةالجلالة.

وقال جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، إن الجائزة التقديرية الكبرى، تُعد أرفع جائزة صحفية تمنحها نقابة الصحفيين لكِبار الكُتّاب ونجوم الصحافة المُبدعين، الذين أسهموا في ازدهار المهنة، والحفاظ على حرية الكلمة ومصداقيتها.

وأضاف أن الكاتب الصحفي الكبير محمد العزبي وافق على الحضور إلى دار النقابة، رغم ظروفه الصحية لاستلام الجائزة، والمشاركة في الاحتفال بتوزيع جوائز الصحافة المصرية.

ولفت "عبدالرحيم" إلى أن جائزة نقابة الصحفيين التقديرية توقفت منذ عام 2010، لتعود هذا العام بتكريم شيخ الصحفيين الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد العزبي.