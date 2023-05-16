ما سر تسمية حي سموحة بهذا الاسم؟

هل تعلم سر تسمية حي سموحة الشهير بالإسكندرية بهذا الاسم.

ينتسب حي سموحة إلى المليونير اليهودي چوزيف سموحة عميد عائلة سموحة التى يرجع نسبها إلى يهود بغداد.

كان رجل اقتصاد وصناعة من الطراز الأول وقد وفد على مصر ليتاجر في الأقمشة، وفي سنة 1924م قام بتجفيف بحيرة الحضرة والتي كانت تسمى ملاحة رجب باشا، وبدأ بتشييد حي سموحة وكانت البداية إنشاء نادى رياضي لممارسة الفروسية فى الإسكندرية والذي لا يزال يحمل إسمه «نادى سموحة».

كان معروفاً بصداقته الشخصية للملك فؤاد الأول واشتهر جوزيف سموحة بكرمه فى تمويل مشروعات الخدمات الإجتماعية للطائفة اليهودية وعلى رأسها مساهمته فى إنشاء المستشفى اليهودي فى حى سيدي جابر بالإسكندرية.

ولد جوزيف سموحة في الأول من يناير عام 1878 في بغداد وتوفي في باريس في 22 سبتمبر عام 1961 عن عمر يناهز الثالثة والثمانين عاما.