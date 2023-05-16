«البوابة نيوز» ترصد تفاصيل أزمة يوسف أسامة نبيه مع الزمالك وسبب غضب الكولومبي

كشف مصدر مقرَّب من يوسف أسامة نبيه، أن اللاعب لم يمانع على الإطلاق من تجديد عقده والبقاء مع الزمالك ولكنه عاني كثيرًا من التجاهل وعدم الاهتمام طوال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر خلال تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن "يوسف" يعشق الزمالك، ولكنه يتعرض لهجوم منظم من قبل نجوم كبار على رأسهم خالد الغندور الذى كلف أدمن صفحته الشخصية على فيسبوك للهجوم على يوسف والضغط عليه لإجباره على التوقيع للزمالك رغم ضعف العرض بالمقارنة بقيمة عقد بيراميدز.

جديد بالذكر أن إدارة بيراميدز عرضت على يوسف أسامة نبيه الإنضمام لبيراميدز مقبل 8 ملايين جنيه على أن يحصل اللاعب على نسبة 25% عند التوقيع، ويتم توزيع باقي المبلغ على أقساط على مدار الموسم.

ويتعرض يوسف أسامة نبيه لمخطط من قبل الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول، والذى منع اللاعب من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعي أمس بحجة انه يمنح زملائه طاقة سلبية ودار حوار بين المدير الفنى واللاعب بالأمس حيث استفسر المدير الفنى من يوسف أسامة نبيه عن أسباب عدم التجديد مع الزمالك وكان رد "يوسف أسامة" يا كابتن أين الإدارة التى سأجلس معها للاتفاق على بنود العقد والتجديد مع الفريق وهو ما أغضب الكولومبي وقرر فورًا حرمان اللاعب من التدريب مع زملائه وطالبه بالتدريب منفرداً في الجيم.

وكان أمير مرتضى منصور قد عقد جلسة مع يوسف اسامة نبيه منذ 10 أيام، وعرض عليه التجديد مع الزمالك مقابل الحصول على مبلغ 3 ملايين جنيه في الموسم بحيث يحصل اللاعب على مليون ونصف على أن يتم تعليق باقي قيمة العقد لحين الوصول لنسبة الـ75 % من عدد المشاركات مع الزمالك بالإضافة إلى إحرازه نسبة من الأهداف، وكذلك الانضمام لصفوف المنتخب الوطنى مما يعني صعوبة حصوله على قيمة العرض المتفق عليه مع أمير مرتضى منصور.