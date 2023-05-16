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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميلان يعلن انتهاء موسم نجم الجزائر

إسماعيل بن ناصر
إسماعيل بن ناصر
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أعلن نادي ميلان الإيطالي، انتهاء موسم الجزائري إسماعيل بن ناصر، نجم الفريق، بسبب خضوعه لعملية جراحية اليوم الثلاثاء.

وأصيب بن ناصر أمام إنتر ميلان في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، والتي أجبرته على الخروج المبكر في الدقيقة 17 من ملعب المباراة.

ويغيب الجزائري الدولي عن مباراة إياب نصف النهائي أمام إنتر ميلان، والتي ستقام اليوم على ملعب سان سيرو، كما سيغيب عن مباريات سامبدوريا ويوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري، حيث يعاني من إصابة في غضروف الركبة المفصلي، والتي ستبعده عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر.

يذكر أن مباراة ذهاب دوري أبطال أوروبا قد انتهت بين الفرقين، الأسبوع الماضي، بفوز إنتر ميلان بهدفين نظيفين من توقيع هنريك مخيتاريان وإدين دجيكو.

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