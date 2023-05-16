دبلوماسي أرميني: الانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي ليس ضمن ما نخطط له الآن

أكد نائب وزير الخارجية الأرميني مناتساكان سافاريان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده بحثت مسألة الانسحاب المحتمل من منظمة معاهدة الأمن الجماعي في سياق هجوم أذربيجان الواقع في سبتمبر 2022، لكنها قررت في النهاية عدم القيام بذلك.

وقال سافاريان، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية، "لا أستطيع أن أتذكر التاريخ المحدد الذي جرت فيه المناقشة، لأنه نوقش في مجلس الأمن. أعتقد أنه حدث في فترة تطورات سبتمبر. تم اتخاذ قرار بعدم اتخاذ هذه الخطوة ومواصلة العمل لأن هناك قضايا تمت مناقشتها لاحقًا في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وأضاف: "قريبًا ستكون هناك مناقشات حول الوضع في جنوب القوقاز وسنعلن عنها في حينها"، مضيفًا أن الانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي ليس على جدول أعمال الحكومة الأرمينية في الوقت الحالي.

وشدد الدبلوماسي الأرميني أن يريفان أصرت كثيرًا على أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي يجب أن تصدر تقييمًا سياسيًا للوضع على الحدود الأرمنية الأذرية.