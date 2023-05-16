بدء احتفالية التفوق الصحفي.. صور

بدأت احتفالية التفوق الصحفى التى تنظمها نقابة الصحفيين بالسلام الوطنى .

ورحب جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين بجميع الضيوف والفائزين بجوائز التفوق الصحفى .

وأكدت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين السكرتير العام المساعد، أن النقابة تحتفل فى السادسة من مساء اليوم، نقيبًا ومجلساً، بالفائزين بجائزة الصحافة المصرية لهذا العام وتكريم حملة الماجستير والدكتوراه.

وأوضحت "النجار" أن الحفل سوف يشهد فى البداية تكريم عدد من رواد ورموز المهنة والنقابين البارزين، تقديرا لدورهم النقابى والمهنى و لما اثروا به العمل الصحفي على مدار سنوات طويلة.

ونوهت عضو المجلس إلى أن مطرب الأوبرا ياسر سليمان سوف يحيى حفل توزيع الجوائز اليوم

ومن المقرر أهدائه درع النقابة تقديرًا لما يقدمه من فن راقى يعد علامة فى إعادة إحياء التراث المصرى وسوف يقدم خلال الحفل باقة من اغنيات محمد رشدى وكارم محمود ومحمد قنديل ومحمد عبد المطلب كما سيغنى ايضا مجموعة أغنيات للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.