ads
الثلاثاء 16 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

20 لاعبًا في قائمة البنك الأهلي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

رئيس نادي البنك الاهلي
رئيس نادي البنك الاهلي بصحبة بابا فاسيليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 
والمقرر لها غدا الأربعاء ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء:
وجاءت القائمة علي النحو التالي 
حراسة المرمي
محمد أبو جبل -  احمد صبحي

خط الدفاع..
  أحمد ياسين -  سعيدو سيمبوري -  أمير مدحت - عاصم صلاح - اسحاقو يعقوبو .

خط الوسط..
محمد فتحي -  محمود سيد - إسلام  جابر - محمد هلال - حمدي علاء -  أحمد ياسر - أحمد سعيد - موسي دياوارا - محمود قاعود - محمد بسيوني.

خط الهجوم ..
كريم  بامبو  - أسامة فيصل - باسم مرسي.

وتشهد القائمة غياب كلا من:
محمود الزنفلي و أسامة ابراهيم للإصابة ومحمود الجزار للإيقاف

الإسماعيلي الأهلى قائمة البنك الأهلي الدوري المصري الممتاز بابا فاسيليو