20 لاعبًا في قائمة البنك الأهلي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

والمقرر لها غدا الأربعاء ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء:

وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي

محمد أبو جبل - احمد صبحي

خط الدفاع..

أحمد ياسين - سعيدو سيمبوري - أمير مدحت - عاصم صلاح - اسحاقو يعقوبو .

خط الوسط..

محمد فتحي - محمود سيد - إسلام جابر - محمد هلال - حمدي علاء - أحمد ياسر - أحمد سعيد - موسي دياوارا - محمود قاعود - محمد بسيوني.



خط الهجوم ..

كريم بامبو - أسامة فيصل - باسم مرسي.

وتشهد القائمة غياب كلا من:

محمود الزنفلي و أسامة ابراهيم للإصابة ومحمود الجزار للإيقاف