الإمارات والمملكة المتحدة تعقدان اجتماع الحوار الاستراتيجي الأول بينهما في لندن

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية وشئون الكومنولوث والتنمية في المملكة المتحدة جيمس كليفرلي التزامهما المتبادل بمواصلة التنسيق المشترك والوثيق بشأن المسائل السياسية والاقتصادية والأمنية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام الإقليمي والدولي المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ذلك جاء اجتماع الحوار الاستراتيجي الأول بين الإمارات والمملكة المتحدة في لندن، والذي يعد أحد مخرجات زيارة رئيس دولة الإمارات إلى المملكة المتحدة في سبتمبر 2021.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، "إن العلاقات الراسخة بين البلدين التي وطدتها الشراكة من أجل المستقبل تعد علاقة نموذجية للتعاون الدولي لمواجهة التحديات الملحة في عصرنا، والسعي للمزيد من الفرص التي تسهم في تعزيز الازدهار لشعوبنا عبر مجالات التعاون المتنوعة، بما في ذلك الطاقة والحد من آثار تغير المناخ والعلوم والتكنولوجيا والأمن، وكذلك الروابط الاجتماعية والثقافية، كما تشترك دولة الإمارات والمملكة المتحدة في رؤية ديناميكية ستشهد المزيد من التطور في السنوات المقبلة".

وأشار إلى أن دولة الإمارات ستواصل العمل مع المملكة المتحدة في تحديد المجالات المبتكرة لتعزيز التعاون الثنائي، وتعزيز القيم المشتركة لتحقيق السلام والأمن والنمو على المستوى الدولي.

وفيما يتعلق بالتطورات الدولية ذات الاهتمام المشترك، رحب الجانبان بالتعاون المشترك في المنظمات والهيئات متعددة الأطراف، وشددا على أهمية الحوار وبناء الجسور لتعزيز السلام والازدهار الإقليمي.

وناقشا أهمية استمرار التنسيق المستمر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فيما أشاد الجانب البريطاني بدور دولة الإمارات في مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس بشأن أفغانستان.

وتطرق الجانبان إلى مسألة الحد من آثار تغير المناخ، وأكدا التزامهما بمكافحة هذه الظاهرة والتعاون في مشاريع طويلة الأجل تيسر الانتقال العادل للطاقة، معربان عن رغبتهما في تعزيز التعاون الوثيق المستمر بشأن الطاقة النظيفة والمتجددة، وتمويل العمل المناخي والتكيف وحماية الطبيعة والنظم الغذائية.

وناقش الوزيران أجندة دولة الإمارات الطموحة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والذي تستضيفه "إكسبو دبي" العام الجاري.