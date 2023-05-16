ممثل كيان شباب مصر يطالب بإطلاق الاستراتيجية المصرية للتسويق السياحي عن طريق الذكاء الاصطناعي

قال أحمد عادل ممثل كيان شباب مصر، إن مشاكل الاستثمار السياحي تتلخص في أربع أمور وهي عدم وجود استراتيجية مصرية للتسويق السياحي، وضعف الدخل القومي الناتج عن السياحة للعملة الصعبة مقارنة بحجم الآثار المصرية المتميز تاريخيا، وضعف البنية التحتية للمناطق السياحية في العديد من المحافظات، وعدم وجود أهليات قوية ومحددة للتفتيش على المناطق السياحيه.

وأضاف ممثل شباب كيان مصر، أن هناك بعض الحلول المقترحه لمشاكل السياحة في مصر وهي إطلاق الاستراتيجية المصرية والتسويق الدولي للسياحة والاستثمار حوكمة منظومة السياحة من خلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الواقع الافتراضي لدعم الاستثمار في القطاع السياسي يحكم علينا اقامه محاضرات اعمال لدعم رياده الاعمال في قطاع السياحه والاثار.

واستكمل أحمد عادل، أن الآليات الثابتة للتعامل في القطاع الخاص والعائد القومي من السياحه يمكن تمكينه من تنشيط سياحة الاحتفالات ودعم الاستثمارات الخاصة بها، مضيفا أن تنشيط المنصة الالكترونية الخاصة بالسياحة المصرية، يمكن من خلالها تجهيز جوالات لكل سائح ومعلومات عن كل الاماكن السياحية للتسهيل على السائح في اختيار انسب الاماكن التي تناسبه.

وواصل ممثل شباب كيان مصر أنه يجب أن يتم تجهيز ماسح الكتروني يمكن من خلاله التعرف على قطعة الآثار بدون الحاجة إلى المرشد وتضم ايضا متاحف مصرية افتراضية.

وأشار أحمد عادل انه يجب عمل اتفاقية دولية لتوفير بعض الاثار المصرية الموجودة في المتاحف مع عمل تامين دولي عليها بقيمة الآثار بمدة محددة بشرط استخدام جزء متفق عليه من الاعمال المصريه من المتخصصين في الاثار المصرية.